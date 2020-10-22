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Названо найкасовіший супергеройський фільм 2020 року

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Їжак Сонік побив рекорди Marvel - фото 1
Їжак Сонік побив рекорди Marvel

Від екранізацій ігор мало хто чекає див – за ними уже кілька десятків років закріпилася винятково погана репутація. Але судячи з пари останніх прем'єр, ситуація дещо виправляється.

Спершу публіку підкорив "Детектив Пікачу", а на початку 2020 року від негараздів спробував відвернути їжачок Сонік. Що ж, відволік – і зібрав пару рекордів дорогою.

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Згідно з регулярно оновлюваним списком у Wikipedia, "Їжак Сонік" виявився найбільш касовою супергеройською стрічкою 2020 року, побивши 10-річний період правління блокбастерів Marvel.

Нагадаємо, світові збори сімейної картини склали $ 308 мільйонів. "Хижі птахи" за мотивами коміксів DC, для порівняння, принесли своїм авторам $ 201,9 мільйона.

Безумовно, перемога не зовсім "чиста": супергеройський фільм можна назвати лише умовно (у героя є дивовижні здібності), плюс через пандемію кілька гучних прем'єр перенесли, відтак маскот SEGA просто опинився у потрібний час у потрібному місці. Але все одно – відмінний результат!

Утім, не факт, що йому вдасться утримати рекорд до кінця року – в грудні вийде "Диво-жінка: 1984". Чи вдасться Діані зробити те, що не змогла Харлі Квінн, і здолати синього їжака?

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Джерело: Screen Rant
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