Названо найгіршу мережу готелів у Великобританії

Експерти назвали найгіршу мережу готелів у Великобританії.

Фахівці проаналізували відгуки відвідувачів мережевих готелів Великобританії за дев'ятьма основними категоріями, зокрема: чистота, зручність ліжка, якість їжі та напоїв, відповідність опису реальності, співвідношення ціни і якості.

Це цікаво: Експерти назвали найбільші страхи туристів

В результаті найгіршою мережею шостий рік поспіль визнана Britannia Hotels. За всіма параметрами бренд отримав не більше двох зірок з п'яти. Відвідавши готель Royal Albion у Брайтоні, який входить в мережу Britannia Hotels, експерт назвав місце "брудної халупою".

Britannia Hotels – найгірша мережа готелей

У п'ятірку найгірших готельних мереж також увійшли Old English Inn і Radisson Park Inn. Завершили список готелі Thistle і Easyhotel.

"Ми розчаровані результатами опитування, бо дуже серйозно ставимося до задоволення наших клієнтів. Однак ми цінуємо можливість дізнатися правду і вжити відповідних заходів",– прокоментував представник мережі Old English Inns.

Читайте також: Туристів будуть перевіряти на детекторі брехні