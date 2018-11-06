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Названо найгіршу мережу готелів у Великобританії

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Найгірші готелі - фото 1
Найгірші готелі / booking

Експерти назвали найгіршу мережу готелів у Великобританії.

Фахівці проаналізували відгуки відвідувачів мережевих готелів Великобританії за дев'ятьма основними категоріями, зокрема: чистота, зручність ліжка, якість їжі та напоїв, відповідність опису реальності, співвідношення ціни і якості.

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В результаті найгіршою мережею шостий рік поспіль визнана Britannia Hotels. За всіма параметрами бренд отримав не більше двох зірок з п'яти. Відвідавши готель Royal Albion у Брайтоні, який входить в мережу Britannia Hotels, експерт назвав місце "брудної халупою".

Britannia Hotels – найгірша мережа готелей - фото 287212
Britannia Hotels – найгірша мережа готелей

У п'ятірку найгірших готельних мереж також увійшли Old English Inn і Radisson Park Inn. Завершили список готелі Thistle і Easyhotel.

"Ми розчаровані результатами опитування, бо дуже серйозно ставимося до задоволення наших клієнтів. Однак ми цінуємо можливість дізнатися правду і вжити відповідних заходів",– прокоментував представник мережі Old English Inns.

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Джерело: dailymail
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