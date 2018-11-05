Туристів будуть перевіряти на детекторі брехні

На кількох контрольно-пропускних пунктах прикордонного контролю Європейського союзу з'являться віртуальні прикордонники.

Систему під назвою iBorderCtrl будуть тестувати протягом шести місяців.

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Експеримент проходить під контролем Угорської національної поліції в чотирьох контрольно-пропускних пунктах на кордоні Угорщини, Латвії та Греції. Після проходження через контрольно-пропускний пункт мандрівники мають поспілкуватися з віртуальним прикордонником, який поставить кілька запитань. Наприклад: "Що у вас у валізі?", "Якщо ви відкриєте валізу і покажете вміст, чи співпаде він з вашою відповіддю?".

Система записує вираз обличчя мандрівника, а штучний інтелект аналізує жести під час відповіді. iBorderCtrl враховує стать, етнічну належність і рідну мову мандрівника. Після перевірки мандрівник отримає QR-код, який дозволить перетнути кордон. Однак, якщо тест буде провалений, мандрівника направлять до співробітників прикордонної служби для більш ретельної перевірки.

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