Названо найгірший фільмом про Шерлока в історії

В американському прокаті стартувала комедійна інтерпретація пригод знаменитого детектива.

Найгіршою екранізацією оповідань відомого англійського письменника Конана Дойла стала картина "Холмс і Ватсон", яка нещодавно стартувала в американському прокаті. Вона вже встигла отримати від критиків титул провальної комедії 2018 року. Інтерпретація пригод знаменитого детектива Шерлока Холмса у виконанні Вілла Феррелла і його помічника доктора Ватсона у втіленні Джона Сі Райлі не знайшла розуміння у глядачів.

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Добу тому відсоток позитивних відгуків про стрічку дорівнював нулю, а зараз виріс аж до 4%.

Думки критиків також не вищі за рейтингу фільму. Вони вважають, що головним винуватцем провалу картини став Вілл Феррелл. На їхню думку, йому не вдалося зобразити Шерлок Холмса, актор зіграв самого себе. Джон Сі Райлі також не зміг перевтілитися в доктора Ватсона. Крім того, критики відзначили, що другосортний гумор остаточно "добив" фільм.

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