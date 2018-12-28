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Кінокритики обрали найкращий фільм року

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У рейтинг увійшли сто найбільш вдалих фільмів року - фото 1
У рейтинг увійшли сто найбільш вдалих фільмів року / rottentomatoes

Агрегатор рецензій Rotten Tomatoes оголосив найкращий фільм 2018 року.

Лідером рейтингу виявилася супергеройська стрічка Чорна пантера з Чедвиком Боузманом в головній ролі. Цей фільм отримав найвищі оцінки професійних критиків.

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У рейтинг увійшли сто найбільш вдалих фільмів року, що минає, на думку професіоналів. Перша десятка виглядає так:

  • Чорна пантера (97%, 439 відгуків)
  • Місія нездійсненна: Наслідки (97%, 374 відкликання)
  • Чорний клановець (95%, 364 відкликання)
  • Зірка народилася (90%, 438 відгуків)
  • Людина-Павук: Через всесвіти (97%, 299 відгуків)
  • Тихе місце (95%, 327 відгуків)
  • Рома (96%, 295 відгуків)
  • Пригоди Паддінгтона 2 (100%, 215 відгуків)
  • Називай мене своїм ім'ям (95%, 311 відгуків)
  • Суперсімейка 2 (94%, 329 відгуків)

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Джерело: rottentomatoes
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