Кінокритики обрали найкращий фільм року

У рейтинг увійшли сто найбільш вдалих фільмів року / rottentomatoes

Агрегатор рецензій Rotten Tomatoes оголосив найкращий фільм 2018 року.

Лідером рейтингу виявилася супергеройська стрічка Чорна пантера з Чедвиком Боузманом в головній ролі. Цей фільм отримав найвищі оцінки професійних критиків.

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У рейтинг увійшли сто найбільш вдалих фільмів року, що минає, на думку професіоналів. Перша десятка виглядає так:

Чорна пантера (97%, 439 відгуків)

Місія нездійсненна: Наслідки (97%, 374 відкликання)

Чорний клановець (95%, 364 відкликання)

Зірка народилася (90%, 438 відгуків)

Людина-Павук: Через всесвіти (97%, 299 відгуків)

Тихе місце (95%, 327 відгуків)

Рома (96%, 295 відгуків)

Пригоди Паддінгтона 2 (100%, 215 відгуків)

Називай мене своїм ім'ям (95%, 311 відгуків)

Суперсімейка 2 (94%, 329 відгуків)

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