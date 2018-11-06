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Названо найефективнішу кашу для схуднення

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Гречану кашу треба їсти протягом дня маленькими порціями - фото 1
Гречану кашу треба їсти протягом дня маленькими порціями / ndtv

Дієтологи розповіли, як швидко схуднути на гречці.

Ні для кого не секрет, що гречка є найкориснішою крупою – за вмістом білка вона безумовний лідер. А ще гречка містить залізо, неорганічне (всмоктується воно гірше, ніж залізо, що є у м'ясі) магній, фосфор, калій, йод, набір необхідних організму амінокислот і вітаміни групи B.

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Основа гречаної дієти, звичайно, гречка – ніяких інших продуктів не передбачено. Причому щоб ця дієта була ефективною, гречку потрібно правильно приготувати – залити її окропом (в пропорціях як для каші), укутати посуд рушником і залишити на ніч. Гречану кашу їсти протягом дня маленькими порціями. Рекомендують робити шість прийомів їжі щодня.

Можна не обмежуватися одним тижнем, а продовжити гречану дієту і на другий. У цьому випадку необхідно обов'язково доповнити своє харчування овочами, фруктами, зеленню, горіхами, несолодким йогуртом, сухофруктами або висівками. Продовжувати дієту більше двох тижнів не варто, а між курсами повинен пройти хоча б місяць.

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Джерело: ndtv
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