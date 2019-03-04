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8 березня Голос країни

Названо найдорожчі бренди одягу у світі

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Найдорожчі модні бренди року - фото 1
Найдорожчі модні бренди року

Консалтингова компанія з оцінки бізнесу Brand Finance назвала десятку найдорожчих брендів одягу. Зазначимо, що другий рік поспіль на першому місці – американський виробник спортивного одягу та взуття Nike.

Цікаво, що вартість бренду Nike, у порівнянні з минулим роком, зросла на 15,7% (32,4 млрд доларів). Цьому посприяло стабільне зростання продажів у Китаї, Європі, на Близькому Сході, а також в Африці.

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Другу сходинку посіла корпорація Zara. Її вартість зросла на 5,6% (18,4 млрд доларів). Зауважимо, що іспанському бренду вдалося витіснити H&M (він тепер на четвертій позиції; вартість зменшилась на 16,3% до 15,9 млрд доларів).

Третю сходинку відвоювала ще одна компанія, яка займається спортивним одягом і взуттям, Adidas. Німецький бренд зріс у ціні на 16,6% (16,7 млрд доларів).

ТОП-10 найдорожчих брендів одягу у світі:

  1. Nike – $32,421 млрд;
  2. Zara – $18,424 млрд;
  3. Adidas – $16,669 млрд;
  4. H&M – $15,876 млрд;
  5. Cartier – $13,642 млрд;
  6. Louis Vuitton – $13,576 млрд;
  7. Uniqlo – $11,991 млрд;
  8. Hermes – $10,920 млрд;
  9. Gucci – $10,192 млрд;
  10. Rolex – $8,047 млрд.
Названо найдорожчі бренди одягу у світі - фото 311601

Brand Finance – незалежний консультант з оцінки бізнесу та стратегій бренду. Компанію заснували у 1996 році, а її штаб-квартира розташована у лондонському Сіті.

У 2017 році трійка найдорожчих брендів виглядала так: Nike, Zara та H&M.

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Джерело: Еспресо
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