Названо найдешевші для життя міста світу

Портал Numbeo склав рейтинг з найдешевших для життя міст світу. Так, перше місце в ньому зайняли пакистанські Равалпінді і Карачі.

Відзначимо, що рейтинг склали, порівнявши витрати на продукти, послуги, транспорт та оренду житла з базовими показниками – нью-йоркськими. Для кожного міста був розрахований індекс вартості проживання, що показує розмір відхилення від еталону (він дорівнює 100%).

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Равалпінді

У Равалпінді і Карачі індекс склав 10,6 і 12,4% відповідно – це значить, що вартість життя в цих містах майже на 90% нижча за показник у Нью-Йорку. У десятку найдешевших міст для проживання також потрапили ще два пакистанських міста – Лахор і Ісламабад. Решту позицій у ТОП-10 дісталися індійським населеним пунктам. Крім того, на 24-му місці опинилося українське місто Запоріжжя (індекс – 16,6%).

Містами з найвищою вартістю життя були визнані: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюріх, Базель, Лозанна, Бруклін, Вашингтон, Сан-Хосе і Бостон.

Карачі

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