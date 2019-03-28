Названо найбільш зручне громадянство для подорожей

Україна ж в рейтингу фігурує на 40-й позиції / Review Geek

Експерти агентства Henley&Partners опублікували індекс найзручніших для туризму паспортів, власники яких мають найбільшу свободу пересування.

Лідерами списку виявилися відразу три країни – Японія, Сінгапур і Південна Корея.

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Про це зазначається на сайті компанії. Громадяни цих трьох країн мають безвізовий в'їзд до 189 держав світу. Слідом за ними йде Німеччина, громадяни якої можуть безперешкодно відвідувати 188 країн світу. А далі йдуть Франція, Данія, Фінляндія, Італія та Швеція. Громадяни цих країн можуть бувати в 187 країнах без віз.

Україна ж в рейтингу фігурує на 40-й позиції, маючи безвізовий доступ до 128 країн світу.

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