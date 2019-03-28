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Названо найбільш зручне громадянство для подорожей

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Україна ж в рейтингу фігурує на 40-й позиції - фото 1
Україна ж в рейтингу фігурує на 40-й позиції / Review Geek

Експерти агентства Henley&Partners опублікували індекс найзручніших для туризму паспортів, власники яких мають найбільшу свободу пересування.

Лідерами списку виявилися відразу три країни – Японія, Сінгапур і Південна Корея.

І ще: Експерти назвали найкращі напрямки для туризму

Про це зазначається на сайті компанії. Громадяни цих трьох країн мають безвізовий в'їзд до 189 держав світу. Слідом за ними йде Німеччина, громадяни якої можуть безперешкодно відвідувати 188 країн світу. А далі йдуть Франція, Данія, Фінляндія, Італія та Швеція. Громадяни цих країн можуть бувати в 187 країнах без віз.

Україна ж в рейтингу фігурує на 40-й позиції, маючи безвізовий доступ до 128 країн світу.

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Джерело: henleypassportindex
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