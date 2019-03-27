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Експерти назвали найкращі напрямки для туризму

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У переліку фігурують Прага, Нью-Йорк, Токіо - фото 1
У переліку фігурують Прага, Нью-Йорк, Токіо / Business Travel and Holiday

Представники онлайн-сервісу TripAdvisor склали рейтинг найкращих туристичних напрямків світу з урахуванням думок мандрівників.

Повний рейтинг включив 25 міст світу. Перше місце займає столиця Великобританії Лондон.

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Повний перелік міст Travellers 'Choice був опублікований на офіційному сайті популярного сервісу. На другому місці йде Париж, а замикає трійку лідерів Рим. У десятку найкращих напрямків також увійшли Крит, Балі, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш і Дубай.

Також в переліку фігурують Прага, Нью-Йорк, Токіо, Лісабон, Гонконг, Сідней, Тель-Авів та інші міста. Рейтинг складався за допомогою алгоритму, що аналізує мільйони відгуків мандрівників, а також пам'ятки, рейтинги готелів та ресторанів.

Рим - фото 317149
Рим

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Джерело: tripadvisor
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