Названо найбільш обговорюваний фільм у Twitter

На першому місці виявився блокбастер "Чорна пантера" з актором Чедвіком Боузманом у головній ролі.

Екранізації коміксів Marvel "Чорна пантера" і "Месники 3: Війна нескінченності" очолили рейтинг найбільш обговорюваних фільмів 2018 року в соціальній мережі Twitter. Фільми посіли перше і друге місце відповідно.

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Їм присвячені десятки мільйонів коментарів зареєстрованих користувачів. На третьому місці опинився мультфільм студії Pixar "Суперсімейка 2". Решта місць в першій десятці розподілилися наступним чином:

"Зоряні війни 8: Останні джедаї";

"Дедпул 2";

"З любов'ю, Саймон";

"Злам часу";

"Світ Юрського періоду 2";

"Шалено багаті азіати";

"Форма води".

Чорна Пантера – офіційний трейлер українською дивитися онлайн:

Відзначимо, що значна частина кінопроектів з першої десятки була створена різними підрозділами компанії Walt Disney. Два лідери змогли заробити у світовому прокаті понад три мільярди доларів. Фільм "Чорна пантера" зможе претендувати на найпрестижніші премії сезону 2018-2019 років. Зокрема, на нагороду Голлівудської асоціації іноземної преси – "Золотий глобус 2019". Також екранізація коміксів Marvel була внесена Американським інститутом кіно у список найкращих фільмів 2018 року.

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