Кінг розповів, коли очікувати трейлер фільму Воно: Частина друга

Трейлер фільму Воно: Частина друга вийде дуже скоро.

Воно: Частина друга нещодавно закінчили знімати, тому очікуваний багатьма сіквел вже дуже близький до завершення.

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Автор історії Стівен Кінг вирушив у Twitter, щоб нагадати глядачам, що фільм вже на фінішній прямій. Його загадкове повідомлення, можливо, натякає, що ми отримаємо перший офіційний трейлер на новий фільм в найближчому майбутньому.

Якби це повідомлення було опубліковане до того, як було підтверджено другий фільм, воно було б цілком очевидним. А зараз, з огляду на те, що виробництво завершене, нам, судячи з усього, варто очікувати тизер або навіть перше промо. До речі, прем'єра хоррора відбудеться 5 вересня 2019 року.

IT CHAPTER 2 is coming. — Stephen King (@StephenKing) 4 грудня 2018 р.

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