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День Святого Миколая Х-фактор

Кінг розповів, коли очікувати трейлер фільму Воно: Частина друга

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Прем'єра Воно: Частина друга відбудеться 5 вересня 2019 року - фото 1
Прем'єра Воно: Частина друга відбудеться 5 вересня 2019 року / Dread Central

Трейлер фільму Воно: Частина друга вийде дуже скоро.

Воно: Частина друга нещодавно закінчили знімати, тому очікуваний багатьма сіквел вже дуже близький до завершення.

І ще: Стівен Кінг випустив новий роман

Автор історії Стівен Кінг вирушив у Twitter, щоб нагадати глядачам, що фільм вже на фінішній прямій. Його загадкове повідомлення, можливо, натякає, що ми отримаємо перший офіційний трейлер на новий фільм в найближчому майбутньому.

Якби це повідомлення було опубліковане до того, як було підтверджено другий фільм, воно було б цілком очевидним. А зараз, з огляду на те, що виробництво завершене, нам, судячи з усього, варто очікувати тизер або навіть перше промо. До речі, прем'єра хоррора відбудеться 5 вересня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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