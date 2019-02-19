Названо найбільш нудні туристичні пам'ятки у світі

Австралійський мандрівник Бен Граундвотер представив список найбільш нудних місць у популярних серед туристів містах світу. Так, він вважає, що іспанські сходи в Римі дуже негарні, а шоу "симфонія вогнів" у Гонконзі – нецікаве.

Так, наприклад, блогер, письменник і мандрівник називає острів Одайба у Токіо старим промисловим районом, який зараз заполонили американськими магазинами і великими ресторанами. Бен рекомендує вибирати для прогулянок райони Сіндзюку, Ебісу або Нака-Район Меґуро.

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Острів Одайба у Токіо

Не менш відоме місце в Мюнхені – ратушу Глокеншпіль – письменник розкритикував за те, що тут туристи збираються для того, щоб подивитися як кілька фігурок кружляють по колу під мелодію впродовж 12 хвилин.

Ратуша Глокеншпіль

У Шанхаї є відомий тунель Бунд, який, на думку Бена, створили спеціально для туристів. Пасажирів просто перевозять у невеликому вагоні з району Бунда в Пудун по тунелю, що прикрашений тисячами ламп, проекторів та екранів.

Іспанські сходи в Римі

Шоу "симфонія вогнів" у Гонконзі

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