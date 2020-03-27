Експерти показали, скільки коштує місяць карантину

Організація економічного співробітництва і розвитку з'ясувала, що кожен місяць карантину в розвинених економіках відніматиме два процентних пункти зростання ВВП.

За оцінками організації, стримуючі заходи безпосередньо вплинуть на сектори економіки, що становлять до однієї третини ВВП. Наприклад, туристичний бізнес через карантин може скоротитися на 70%.

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Там вважають, що уникнути рецесії в багатьох країнах не вдасться, однак при цьому все одно пандемію стримувати необхідно.

"Сьогоднішні високі витрати на заходи охорони здоров'я необхідні, щоб уникнути набагато більш трагічних наслідків і ще гіршого впливу на нашу економіку завтра. Мільйони смертей і зруйновані системи охорони здоров'я знищать нас у фінансовому плані і як суспільство, тому уповільнення цієї епідемії і збереження людських життів має стати головним завданням урядів", – заявив генсек ОЕСР Хосе Анхель Гурріа.

Світова економіка

Відзначимо, через пандемію коронавірусу і обвал цін на нафту світова економіка втратила трильйони доларів і зараз ситуація продовжує погіршуватися.

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