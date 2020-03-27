На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти показали, скільки коштує місяць карантину
-
- 25
Організація економічного співробітництва і розвитку з'ясувала, що кожен місяць карантину в розвинених економіках відніматиме два процентних пункти зростання ВВП.
За оцінками організації, стримуючі заходи безпосередньо вплинуть на сектори економіки, що становлять до однієї третини ВВП. Наприклад, туристичний бізнес через карантин може скоротитися на 70%.
І ще: 20 найбагатших людей планети за день втратили 78 мільярдів доларів
Там вважають, що уникнути рецесії в багатьох країнах не вдасться, однак при цьому все одно пандемію стримувати необхідно.
"Сьогоднішні високі витрати на заходи охорони здоров'я необхідні, щоб уникнути набагато більш трагічних наслідків і ще гіршого впливу на нашу економіку завтра. Мільйони смертей і зруйновані системи охорони здоров'я знищать нас у фінансовому плані і як суспільство, тому уповільнення цієї епідемії і збереження людських життів має стати головним завданням урядів", – заявив генсек ОЕСР Хосе Анхель Гурріа.
Відзначимо, через пандемію коронавірусу і обвал цін на нафту світова економіка втратила трильйони доларів і зараз ситуація продовжує погіршуватися.
Читайте також: Долар і євро знову підскочили в обмінниках: курс валют в Україні
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
21:1928 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Рідкісний Porsche 911 GT2 виставили на продаж за мільйон доларів
-
20:22В OLX розповіли, що українці купують на карантині
-
19:54Майже iPhone 11 Pro: відомі європейські ціни Xiaomi Mi10
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
19:46Футболісти Динамо показали, як тренуються на карантині
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
19:15Названі продукти, які покращують імунну систему
-
18:54Виробник автокомпонентів розробив експрес-тест на коронавірус
-
18:50Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:46TARABAROVA зняла кліп, не виходячи з дому
-
18:24Колишній Холостяк розповів про свої симптоми коронавірусу
-
18:13Експерти показали, скільки коштує місяць карантину
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Науковці назвали вагому причину регулярно приймати ванну
-
17:43Розкрито секрет закладеності вух у космосі
-
17:40На кордоні з Польщею – кілометрові черги, де не дотримуються правил безпеки: відео
-
17:31Рекорд легендарного Усейна Болта "побила" Брітні Спірс
-
17:24101-річний італієць успішно поборов коронавірус
-
17:10Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
-
17:00Протефлазід проти коронавірусу НЕ діє: розвінчуємо фейк про українські ліки
-
16:56Автопілот Tesla навчився розпізнавати сигнали світлофора
-
16:46Астрономи дісталися до краю галактики: неймовірний знімок
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
16:14Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
-
14:30ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
-
10:00Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів
-
07:145 легких способів полюбити спорт і робити зарядку щодня
- 26 березня
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині