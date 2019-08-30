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Верховна Рада 1 вересня

Названо найбезпечніші міста світу

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Названо найбезпечніше місто світу у 2019 - фото 1
Названо найбезпечніше місто світу у 2019

Аналітики порівняли безпеку у 60 різних мегаполісах світу та визначили найбільш спокійні для життя. Лише 12 міст Європи потрапили до цього переліку.

Дослідницька компанія Economist Intelligence Unit склала ТОП-60 найбільш безпечних міст у світі. Лідерську позицію зайняла столиця Японії Токіо. А от Амстердам став найбезпечнішим європейським містом.

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Фахівці зважали на різноманітні критерії, обираючи найбільш спокійне для життя місто, серед них: охорона здоров'я, кібербезпека, інфраструктура, рівень корумпованості, поширення наркотиків та інші.

Названо найбезпечніші міста світу - фото 351156
У першій десятці опинились Токіо (Японія), Сінгапур, Осака (Японія), Амстердам (Нідерланди), Сідней (Австралія), Торонто (Канада), Вашингтон (США), Копенгаген (Данія), Сеул (Південна Корея) та Мельбурн (Австралія).

Так виглядає повний список:

Названо найбезпечніші міста світу - фото 351155

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Джерело: Європейська правда
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