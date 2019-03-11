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Qantas Airlines відмовиться від пластикового посуду на своїх рейсах

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Qantas Airlines до наступного року відмовиться від пластикового посуду - фото 1
Qantas Airlines до наступного року відмовиться від пластикового посуду

Австралійська авіакомпанія Qantas повідомила, що позбудеться на своїх бортах від одноразового посуду та пластикових чохлів на підголовники. Це вона має зробити у наступному році.

Міністерство навколишнього середовища Австралії розробило проект зі скорочення використання одноразового пластику. Але поки законопроект не прийнятий, окремі компанії розв'язують проблему забруднення навколишнього середовища власними силами. Одна з них – авіакомпанія Qantas.

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До 2020 року перевізник обіцяє повністю прибрати одноразовий посуд і чохли на підголовники не тільки з літаків, а й із залів очікування. А це 45 мільйонів пластикових стаканчиків, 30 мільйонів столових приладів, 21 мільйон кавових чашок і 4 мільйони чохлів на підголівник.

Крім того, Qantas прагне стати першою у світі авіакомпанією, яка повторно використовує, переробляє та компостує щонайменше 75% сміття (30 тисяч тонн на рік). При чому на утилізацію будуть йти не тільки харчові відходи, а й стара форма співробітників.

Пластиковий посуд зникне з бортів Qantas Airlines - фото 313420
Пластиковий посуд зникне з бортів Qantas Airlines

Qantas і її дочірній лоукостер Jetstar вже прийняли деякі кроки до більш стійкої діяльності. Зокрема, перестали класти подушки, піжами та гарнітуру в поліетиленову упаковку, а пластикові соломинки замінили паперовими. У планах авіакомпанії – відмовитися від паперових посадкових талонів, карток для пасажирів, які часто літають, а також інструкцій з експлуатації.

Щорічно у всьому світі виробляється більш ніж 380 мільйонів тонн пластмасових виробів. Понад 75% з них викидається на звалища, а на перероблення йде всього 1-3%. А недавно вчені виявили, що у світі вже не залишилося морських екосистем, незабруднених пластиком.

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Джерело: lonelyplanet
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