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Коли українські діти починають курити: шокуючі цифри
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Українські школярі вперше пробують сигарети не у підлітковому, а дитячому віці.
Такою заявою шокувала директор Київського міського центру громадського здоров’я Олена Лукашевич. За її словами, середній вік українських дітей, які пробують курити, зменшився.
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Середній вік початку спроби цигарок вже не підлітковий, а швидше дитячий вік – 11,5 років. Діти часто починають пробувати смак цигарки не з середньої, а з початкової школи. У такому ранньому віці починають, бо з усіх усюд їх оточує яскрава, цікава, блимаюча реклама цигарок. Вона є спонукаючою, заохочуючою та стимулюючою. Майже 63% дітей помічають рекламу тютюну у точках продажу, це те, що спонукає дітей почати курити. Цей маркетинг є вбивчим, – пояснила Лукашевич.
Вона також відзначили, що в Україні у більш як 50% випадків саме серед студентів та підлітків популярні вейпи, айкоси та електронні сигарети.
"Лише у Києві студентства – 172 тисячі. Це – діти, молодь, наше майбутнє, яке має бути здоровим, а натомість отримує результат у вигляді смертельних хвороб через 10-20 років", – підсумувала глава Київського міського центру громадського здоров’я.
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