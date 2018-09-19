Коли українські діти починають курити: шокуючі цифри

Українські школярі вперше пробують сигарети не у підлітковому, а дитячому віці.

Такою заявою шокувала директор Київського міського центру громадського здоров’я Олена Лукашевич. За її словами, середній вік українських дітей, які пробують курити, зменшився.

І ще: Названий незвичайний спосіб відмови від куріння

Середній вік початку спроби цигарок вже не підлітковий, а швидше дитячий вік – 11,5 років. Діти часто починають пробувати смак цигарки не з середньої, а з початкової школи. У такому ранньому віці починають, бо з усіх усюд їх оточує яскрава, цікава, блимаюча реклама цигарок. Вона є спонукаючою, заохочуючою та стимулюючою. Майже 63% дітей помічають рекламу тютюну у точках продажу, це те, що спонукає дітей почати курити. Цей маркетинг є вбивчим, – пояснила Лукашевич.

Вона також відзначили, що в Україні у більш як 50% випадків саме серед студентів та підлітків популярні вейпи, айкоси та електронні сигарети.

"Лише у Києві студентства – 172 тисячі. Це – діти, молодь, наше майбутнє, яке має бути здоровим, а натомість отримує результат у вигляді смертельних хвороб через 10-20 років", – підсумувала глава Київського міського центру громадського здоров’я.

Коли українські діти починають курити

Читайте також: Науковці назвали ще один небезпечний наслідок куріння