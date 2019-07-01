Як подорожують мешканці європейських країн: цікаве дослідження

Євростат проаналізував дані про 1,3 мільярда поїздок на відпочинок і у відрядження, які здійснювали за рік громадяни країн ЄС. Результати аналізу показали, як сильно розрізняються звички європейців, коли мова йде про мандри.

До прикладу, греки проводять у середньому 9,9 дня в поїздці. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому по ЄС – 5,1 дня. Другою країною, яка досягла позначки "більше, ніж тиждень", був Люксембург, мешканці якого відправляються в поїздку в середньому на 7,1 дня.

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Найкоротші поїздки – в естонців і латвійців: усього 3,3 дня – рівно третина типової грецької відпустки. Фіни пішли не значно далі: в середньому вони їдуть подорожувати на 3,4 дня.

Статистичне управління Європейського Союзу виявило, що половина всіх поїздок довша однієї ночі була присвячена відпочинку, одна третина – візитам до родичів і друзів і одна восьма – діловим подорожам.

Крім того, дані Євростату демонструють частоту поїздок за межі рідної країни.

Серед румунів всі, крім 6 відсотків людей, відпочивають на батьківщині. Відразу за румунами – іспанці з їх показником у 9,4% подорожей за кордон. У середньому по Європі показник закордонних поїздок склав 26,7%. Мешканці невеликих держав, що мають сухопутний кордон, мають значно більшу схильність до поїздок в інші країни. Чотири з п'яти поїздок бельгійці здійснюють за межі країни. Для Словенії цей показник становить майже дві третини, а для Австрії – половину всіх поїздок.

Чим подорожують європейці?

Люксембуржці здійснюють найбільше повітряних рейсів серед всіх країн континентальної Європи: 42% усіх подорожей жителів Люксембурга здійснюються на літаку. Їх обігнали тільки жителі Ірландії (43 %), Кіпру (49 %) і Мальти (63 %). Найбільша частка поїздок в Європі відбувається на машині (близько 64%). Словенці люблять свої машини найбільше і використовують їх у 85 відсотках поїздок.

Натомість найбільш затятими користувачами залізниці є французи та німці, але навіть вони роблять тільки одну з семи поїздок на поїзді. Міжміські поїздки на автобусах рідше скоюють в Європейському союзі (5,5%), але на Балканах цей показник значно вищий.

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