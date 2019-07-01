На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як подорожують мешканці європейських країн: цікаве дослідження
-
- 35
Євростат проаналізував дані про 1,3 мільярда поїздок на відпочинок і у відрядження, які здійснювали за рік громадяни країн ЄС. Результати аналізу показали, як сильно розрізняються звички європейців, коли мова йде про мандри.
До прикладу, греки проводять у середньому 9,9 дня в поїздці. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому по ЄС – 5,1 дня. Другою країною, яка досягла позначки "більше, ніж тиждень", був Люксембург, мешканці якого відправляються в поїздку в середньому на 7,1 дня.
Це цікаво: Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та НЕ заплатити 3000 гривень штрафу
Найкоротші поїздки – в естонців і латвійців: усього 3,3 дня – рівно третина типової грецької відпустки. Фіни пішли не значно далі: в середньому вони їдуть подорожувати на 3,4 дня.
Статистичне управління Європейського Союзу виявило, що половина всіх поїздок довша однієї ночі була присвячена відпочинку, одна третина – візитам до родичів і друзів і одна восьма – діловим подорожам.
Крім того, дані Євростату демонструють частоту поїздок за межі рідної країни.
Серед румунів всі, крім 6 відсотків людей, відпочивають на батьківщині. Відразу за румунами – іспанці з їх показником у 9,4% подорожей за кордон. У середньому по Європі показник закордонних поїздок склав 26,7%. Мешканці невеликих держав, що мають сухопутний кордон, мають значно більшу схильність до поїздок в інші країни. Чотири з п'яти поїздок бельгійці здійснюють за межі країни. Для Словенії цей показник становить майже дві третини, а для Австрії – половину всіх поїздок.
Чим подорожують європейці?
Люксембуржці здійснюють найбільше повітряних рейсів серед всіх країн континентальної Європи: 42% усіх подорожей жителів Люксембурга здійснюються на літаку. Їх обігнали тільки жителі Ірландії (43 %), Кіпру (49 %) і Мальти (63 %). Найбільша частка поїздок в Європі відбувається на машині (близько 64%). Словенці люблять свої машини найбільше і використовують їх у 85 відсотках поїздок.
Натомість найбільш затятими користувачами залізниці є французи та німці, але навіть вони роблять тільки одну з семи поїздок на поїзді. Міжміські поїздки на автобусах рідше скоюють в Європейському союзі (5,5%), але на Балканах цей показник значно вищий.
Читайте також: Як організувати подорож в Амстердам, яка запам'ятається назавжди
-
17:475 вагомих причин їсти сливи щодня
-
17:22Amazon може вийти на український ринок
-
16:51Не все так однозначно: США таки не знімуть всі обмеження з Huawei
-
16:38У Києві запустили лімузин, який плаває по річці
-
16:23Науковці назвали ще один корисний спосіб боротьби з ожирінням
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:10Реєстрація електронних кабінетів вступників: як правильно подати заяву
-
15:54Як подорожують мешканці європейських країн: цікаве дослідження
-
15:33Нову рекламу AirPods зняли в Києві: ефектне відео
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
15:00Кабачкова ікра на зиму: рецепти консервації в домашніх умовах
-
14:53Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами
-
14:30Кохана Віктора Павліка відповіла на критику хейтерів у мережі
-
14:14Apple відкликає ноутбуки MacBook Air 2018 року: у чому причина
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:55Київський викладач показав рекордну шпаргалку
-
13:29Американка розкрила секрет ідеальних фото
-
12:50У Пекіні представили віртуального суддю зі штучним інтелектом
-
12:26Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
11:40У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських
-
11:17У Китаї випустили копію iPhone XI Max до його релізу
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
10:19Олександр Пономарьов розчулив мережу архівним фото
-
09:47Google Maps буде повідомляти про завантаженість автобуса і поїзда
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання