Названо місця, які найчастіше шукають у Google

Перші три позиції за Діснейлендами

Туристичний сервіс Globehunters проаналізував, які пам'ятки користувачі мережі гуглять частіше інших. Топ 2019 року окупували Діснейленди по всьому світу.

Відразу ж зазначимо, що у десятці пам'яток і місць, які найчастіше шукають у Google, перші три позиції за Діснейлендами. Причому, паризький – не перший.

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Топ-10 пам'яток, які шукають в Google:

1. Діснейленд в Анахаймі, Каліфорнія, США (1,7 млн ​​запитів щомісяця);

2. Діснейленд у Парижі, Франція (1,2 млн);

3. Діснейленд в Орландо, Флорида, США (1,14 млн);

4. Тадж-Махал, Індія (1,06 млн);

5. Мачу-Пікчу, Перу (1,05 млн);

6. Гранд-Каньйон, США (884 тисяч);

7. Бурдж-Халіфа, Дубай, ОАЕ (859 тисяч);

8. Ейфелева вежа, Франція (793 тисячі);

9. Нацпарк Єллоустоун, США (761 тисячі);

10. Ніагарський водоспад, США / Канада (719 тисяч).

Ейфелева вежа наприкінці першої десятки

Також у топі користувальницьких інтересів виявилися собор Саграда-Фамілія в Барселоні, статуя Свободи у США, римський Пантеон, Нотр-Дам де Парі і Букінгемський палац в Лондоні.

З повним списком можна ознайомитися на сайті Globehunters.

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