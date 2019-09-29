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Названо місця, які найчастіше шукають у Google

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Перші три позиції за Діснейлендами - фото 1
Перші три позиції за Діснейлендами

Туристичний сервіс Globehunters проаналізував, які пам'ятки користувачі мережі гуглять частіше інших. Топ 2019 року окупували Діснейленди по всьому світу.

Відразу ж зазначимо, що у десятці пам'яток і місць, які найчастіше шукають у Google, перші три позиції за Діснейлендами. Причому, паризький – не перший.

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Топ-10 пам'яток, які шукають в Google:

1. Діснейленд в Анахаймі, Каліфорнія, США (1,7 млн ​​запитів щомісяця);
2. Діснейленд у Парижі, Франція (1,2 млн);
3. Діснейленд в Орландо, Флорида, США (1,14 млн);
4. Тадж-Махал, Індія (1,06 млн);
5. Мачу-Пікчу, Перу (1,05 млн);
6. Гранд-Каньйон, США (884 тисяч);
7. Бурдж-Халіфа, Дубай, ОАЕ (859 тисяч);
8. Ейфелева вежа, Франція (793 тисячі);
9. Нацпарк Єллоустоун, США (761 тисячі);
10. Ніагарський водоспад, США / Канада (719 тисяч).

Ейфелева вежа наприкінці першої десятки - фото 358285
Ейфелева вежа наприкінці першої десятки

Також у топі користувальницьких інтересів виявилися собор Саграда-Фамілія в Барселоні, статуя Свободи у США, римський Пантеон, Нотр-Дам де Парі і Букінгемський палац в Лондоні.

З повним списком можна ознайомитися на сайті Globehunters.

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