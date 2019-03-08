5 найгарячіших фільмів за останні роки (18+)

Не тільки "Основний інстинкт" та "9 1/2 тижнів" можна назвати гарячими художніми фільмами. Виявляється, зараз теж знімають гарну та естетичну еротику. Приємного перегляду!

Шукаєте нових вражень та захопливих емоцій? Подивіться еротичні фільми! Це художнє кіно, з цікавим сюжетом і з дуже гарячими сценами. Можете подивитися разом з другою половинкою, щоб привнести "перцю" в стосунки. Не забудьте забрати дітей від екрана.

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Німфоманка, 2013

з афіші фільму

Є дві частини еротичної драми "Німфоманка". Такий прийом розподілу фільму не дає глядачеві втомитися. Головна героїня німфоманка Джо, загнана в кут обставинами, комплексами, залежністю від сексу. Джо розповідає, як і чому вона дійшла до такого життя.

Друга частина фільму присвячена рокам, коли Джо стала матір'ю. Вона розуміє, що близькість з чоловіком не приносить їй задоволення і спочатку намагається знайти щастя з чорношкірим красенем, а потім продовжує шукати насолод, пробуючи один метод за іншим і йдучи на найсміливіші експерименти.

Молода і прекрасна, 2013

кадр з фільму

Головна героїня Ізабель, студентка філологічного факультету Сорбонни, занурюється в бездонний світ любові та в пошуки себе. Це відбувається не стільки через гроші, скільки заради задоволення, вона зустрічається зі старими клієнтами в готельних номерах. Родичі Ізабель не підозрюють, чим одержима розумна і тонка дівчина. Але одного разу ситуація виходить з-під контролю і вмирає один з її постійних клієнтів.

Любов, 2015

кадр з фільму

Френсіс, головний герой, живе у щасливому шлюбі. З дружиною вони практикують незвичний та пристрасний секс. Пара перепробувала майже усе. Тепер вони шукають нові способи та місця для незабутнього кохання. Як щодо сексу у трьох? Таке сім'я ще не відомо. І як раз на приміті є колишня Френсіса, з якою він не проти спробувати відчути нове задоволення.

Великий сплеск, 2015

кадр з фільму

Ця історія сповнена інтриг та романтики. Основа сюжету полягає у випробуваннях ревнощами та пристрастю, через які проходить пара. Чоловік і жінка хочуть усамітнитися в Італії, проте вони зустрічають колишніх знайомих. Починають вирувати пристрасті й здається, що от-от сформуються нові пари коханців.

Секрети сексу та кохання, 2016

кадр з фільму

Мадрид. Спекотне літо. У фільми йде мова про 5 різних пар, у яких є певні проблеми в інтимному житті. Кожен має таємні бажання, які хочуть втілити в життя. Однак наважитися на це не так легко. Після страху та здивування герої піддаються неконтрольованим бажанням. Вони вийшли за межі, їх зруйновано. Тепер герої експериментую на всі 100%.

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