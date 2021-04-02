6 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік

Потрібно раз і назавжди запам'ятати собі, що ключ до успіху у сексі полягає не у приголомшливій довжині твого пеніса. Та й знання сотень секс-поз не гарантує, що все пройде на висоті. Секс – комплексне поняття, яке охоплює безліч факторів, які потрібно врахувати.

До твоєї уваги 6 звичок, якими може похизуватися ідеальний партнер по сексу. Як пише Maxim, з їхньою допомогою можна наблизитися до отримання максимуму задоволення під час заняття сексом.

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1. Завжди приймай душ

Вважаєш, що приймати душ кожні три дні – це непотрібна розкіш і до того ж позбавляє Землю дорогоцінної хлорованої води? Ми з тобою погоджуємося. Але зроби виняток, якщо збираєшся зайнятися сексом. Обов'язково прийми душ безпосередньо перед сексом. Повір, хороший коханець – в першу чергу чистий коханець.

2. Не ігноруй прелюдію

Жінки, на відміну від чоловіків, у сексі більше орієнтуються на процес, ніж на результат. Та й збуджуються повільніше. Тож якісна та неспішна прелюдія здатна підняти тебе в очах дівчини.

3. Питай її, як вона почувається

Звичайно, надто часто ставити такі питання не варто. Тому обов'язково запитати у дівчини, чи подобається їй те, що ви займаєтеся сексом на пральній машині. Можливо, вона віддає перевагу душу.

4. Будь відкритий до нового

Експерименти у сексі позитивно впливають на кожного. Тож варто пропонувати своїй дівчині щось цікавеньке. Ти будеш надзвичайно здивованим тим, що твоїй партнерці надзвичайно подобається відкривати щось нове.

5. Сам неси відповідальність за свій оргазм

Ти напевно помітив, що всі носяться з жіночим оргазмом, а про чоловічий мало хто заїкається. Звичайно, адже для чоловіка досягати оргазму простіше, ніж для жінки. Тож ти просто змушений подбати про свій оргазмі самостійно.

6. Не стався до сексу серйозно

Зайвий пієтет до сексу здатний зіпсувати найприємніший вечір. Якщо ти сприймаєш секс як серйозний марафон, то твоя партнерка починає нервувати й не можемо розслабитися. Тому не бійся пожартувати або посміятися. Легке ставлення до сексу допомагає розкритися й отримати належне задоволення.

Якщо ти виробиш ці прості та корисні звички, то твоє інтимне життя не викликатиме у тебе жодних сумнівів і переживань. Головне – не забувати про те, що секс повинне приносити задоволення, а не створювати нові проблеми.

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