Названо країну, в якій найбільше вживають алкогольних напоїв

У цих країнах від алкоголю померло найбільше людей / Collective Evolution

Експерти зі сфери медицини склали список країн, в яких найбільше людей помирає від пияцтва. Підсумок дослідження здивував не лише аудиторію, а й самих організаторів експерименту.

Згідно зі статистичними даними, в Китаї протягом 2016 року від пияцтва загинуло близько 0,7 мільйона громадян, серед яких 59 тисяч жінок. Ця країна посіла перше місце в рейтингу.

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На другому місці опинилася Індія. У цій країні за 2016 рік через алкоголь померло 330 000 людей, серед яких 42 000 жінок.

Третє місце в списку посіла Росія. У 2016 році алкоголь став причиною смерті 220 000 чоловік, серед яких було 43 000 жінок.

Найбільше від алкоголізму померло людей у Китаї / VicHealth

Смерть громадян з перерахованих вище країн наступала найчастіше від епілепсії, гіпертонічного кризу, крововиливу в головний мозок або інсульту.

Алкоголь підступний не тільки через наслідки. Багато хто не помічає, як невинне бажання випити перетворюється в алкогольну залежність, від якої складно позбутися.

Щоб не опинитися в зоні ризику, доцільно утриматися від спиртних напоїв на користь здорового способу життя.

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