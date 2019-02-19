Замість Карла Лагерфельда: оголошено ім'я нового директора Chanel

Легендарний модельєр та креативний директор Chanel Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя. Модний французький будинок повідомив, що на посаді легендарного кутюр'є змінить його права рука.

Розмови про те, хто замінить Карла Лагерфельда на посаді креативного директора Chanel, останні кілька років були звичною темою для світської бесіди. І справа тут не тільки в тому, хто гідний цієї високої посади, але ще і в тому, кому вистачить сил керувати величезною імперією, яку Карл створив за 36 років роботи у модному будинку.

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Сьогодні модну індустрію шокували відразу дві новини – про смерть Лагерфельда і про призначення нового креативного директора. Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на анонімне джерело у Chanel, ним стала Віржіні Віар, заступник креативного директора Chanel, яка вийшла у фіналі останнього шоу Chanel Haute Couture замість самого маестро.

Карл Лагерфельд і Віржіні Віар

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