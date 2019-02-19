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Хто такий Карл Лагерфельд: коротка біографія зірки Chanel
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Знаменитий дизайнер та модельєр Карл Лагерфельд помер 19 лютого у віці 85 років через проблеми зі здоров'ям. Розповідаємо, чим прославився та як жив культовий директор Chanel.
Карл Лагерфельд – неймовірно знаменита постать у світі моди, адже не дарма останні роки він обіймав посаду головного дизайнера та директора дому Chanel. Біографія Лагерфельда сповнена перемог у роботі і невдач в особистому житті.
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Народився Карл Лагерфельд 10 вересня 1933 року у доволі заможній родині банківського працівника Отто Лагерфельдьта. А вже у віці 20 років перебрався разом з мамою до фешн-столиці – Парижа. Там він вивчав моду і навіть отримав свою першу премію за незвичайний дизайн пальто. Тоді ж Карл стає помічником легендарного французького модельєра П'єра Бальмена. Щоправда, згодом йому запропонували посаду арт-директора у Будинку Жана Пату.
Слава про талановитого дизайнера швидко розходиться Парижем, тому невдовзі Лагерфельд почав працювати одразу з 4 будинками моди, створюючи не лише унікальні, а й кардинально різноманітні колекції. Фантазія чоловіка надихнула його врешті зайнятись власною справою, тому у 1974 він створив і власну лінію Karl Lagerfeld Impression, а за 9 років вже обіймав посаду арт-директора Chanel. А у 1992-1997 знову повернувся на місце провідного дизайнера Chloé.
Однак не лише створення одягу викликало захват у Лагерфельда, адже він активно займався зйомкою і навіть випустив кілька книжок та відкрив власну галерею. До того ж, дизайнер експериментував з ароматами та створив щонайменше 6 видів парфумів. Карл обожнював книжки і мав персональну бібліотеку, яка вражає своїми розмірами, – понад 300 000 томів.
Однак неймовірна вдача у кар'єрі не принесла такого ж щастя в особистому житті. До далекого 1989 року він жив разом з Жаком де Башером, однак чоловік помер від ВІЛ, залишивши Лагерфельда на самоті. Після цього у помешканні дизайнера жили лише кухар, домробітниця та водій, а нещодавно з'явився чарівний пухнастик на прізвисько Шуппет (Капустинка). Біла кішка підкорила не лише серце Карла, а й стала зіркою кількох фотосесій з відомими моделями.
Також у медіа з'являлось чимало фото з маленьким хлопчиком, якого вважали прийомним сином дизайнера. Однак насправді це його похресник. 11-річний Хадсон Кронінг, син моделі Бреда Кронінга, доволі часто відвідував найвідоміші покази мод разом з Лагерфельдом. Тому не дивно, що викликав зацікавлення у публіки, а також визнання найстильнішого хлопчика у фешн-індустрії.
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