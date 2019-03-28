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Названо ім'я найвищого у світі політика
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Член міської ради Нью-Йорка Роберт Корнегі занесений у Книгу рекордів Гіннесса як найвищий в світі політик. 53-річний Корнегі представляє у міськраді район Бруклін.
Для отримання сертифікату про внесення до Книги рекордів Гіннесса Корнегі, який грав у 1984-1985 роках в баскетбольній команді Університету св. Іоанна, довелося тричі впродовж одного дня заміряти зріст: один раз заміри провели, коли він лежав на підлозі, і двічі стоячи. Його зріст – 208 см.
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За словами одного з медиків, які проводили вимірювання, зріст лежачої людини завжди дещо перевищує результати замірів у положенні стоячи, так як в першому випадку немає тиску на міжхребцеві хрящі.
До Корнегі володарем такого титулу був член британського парламенту на ім'я сер Луїс Глюкштейн. Він помер у 1979 році. За даними Книги рекордів, Глюкштейн був на 7 см нижчий за американського політика.
Як повідомляється, високий зріст Корнегі є причиною деяких проблем в його житті. Зокрема, практично всі автомобілі для нього занадто малі, тому він їздить на роботу зі свого району Бедфорд-Стівезан в нью-йоркський муніципалітет на метро. При зустрічах з виборцями йому доводиться відходити принаймні на метр від трибуни, щоб не нависати над присутніми.
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