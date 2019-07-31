На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Знаки Зодіаку, які ніколи не повертаються до колишніх
-
- 24
Представники цих знаків Зодіаку воліють ніколи не повертатися у минуле. Їм не хочеться ворушити його і ятрити старі рани.
Стрілець
Стрілець занадто волелюбний і мінливий для того, щоб довго страждати від невдалих стосунків. У цього веселуна завжди багато шанувальників протилежної статі, готових подарувати йому своє серце. Стрільцю більше подобається бути одному, ніж в парі. Тому, коли відносини добігають кінця, він з радістю вирушає на зустріч новим пригодам. Стосунки для нього, як баласт. Стрілець швидко втомлюється від побуту, умовностей і заборон.
Водолій
Водолій не буде довго переживати через "відхід" партнера. Швидше за все, вже на другий день він буде привітно спілкуватися зі своїм новим залицяльником. Представник цього знаку Зодіаку вважає, що в житті треба рухатися тільки вперед. Так він і робить. Водолій не стане навіть просити свого колишнього повернутися, він віддасть перевагу просто залишитися друзями.
Овен
Щоб повернутися до колишнього коханого, необхідно залишити всі образи позаду. Овен не зможе цього зробити. Спочатку він може спробувати мляво поборотися за свого колишнього обранця, але на довго його не вистачить. Образи дадуть знати про себе і Овен просто не зможе спокійно жити з тим, хто на його думку його вже зрадив. Та й навіщо йому витрачати час на возз'єднання, якщо навколо повно інших апетитних об'єктів?
Читайте також: З якими чоловіками протипоказано зустрічатися жінкам різних знаків Зодіаку
-
19:23Тіна Кароль позувала на пляжі у відвертому образі
-
19:12Танці з зірками 2019: епатажна MARUV вирішила порвати зірковий паркет
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
18:51Знаки Зодіаку, які ніколи не повертаються до колишніх
-
18:41Chevrolet Corvette ZR1 з Lego влаштували краш-тест: ефектне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:20Дієтологи розповіли про корисні властивості сливи
-
18:13Психологи розповіли, які чоловіки подобаються жінкам
-
18:00Гороскоп на 1 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57Чоловік, який працює в ескорті, розповів, чого багаті жінки хочуть найчастіше
-
17:43В Індії відкрилося кафе, яке обмінює пластик на їжу
-
17:30Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок
-
17:25Порожні пляжі Криму показали з висоти пташиного польоту
-
17:12Крістен Стюарт зізналась, що їй важко бути актрисою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:55Названі найбільш високооплачувані діджеї світу
-
16:54Як впливає на стан здоров'я різка зміна погоди
-
16:26Фанати розкритикували Роберта Дауні-молодшого через рекламу OnePlus 7
-
16:21Медики підказали, як позбутися жиру на животі
-
16:05Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?
-
15:58Старенький Lotus Cortina продали дорожче, ніж коштує гіперкар Lamborghini Huracan
-
15:42Зірка Кварталу 95 показала пікантний знімок у ванній
-
15:26Названо дату анонсу MIUI 11: фанати Xiaomi уже зачекалися
-
15:12Без фотошопу: Джіджі Хадід показала гарячі фото на відпочинку
-
15:05Курс валют в Україні: прогноз, коли гривня впаде, а долар – зросте
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
17:30Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок
-
16:05Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?
-
14:10Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів
-
12:15Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця
-
11:10Олег Винник – повелитель вовчиць: найприкольніші меми з іменинником
-
09:26Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи
-
07:15Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання
- 30 липня
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
17:21Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
-
16:30Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
07:14Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає
- 29 липня
-
22:10Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети