Знаки Зодіаку, які ніколи не повертаються до колишніх

Представники цих знаків Зодіаку воліють ніколи не повертатися у минуле. Їм не хочеться ворушити його і ятрити старі рани.

Стрілець

Стрілець занадто волелюбний і мінливий для того, щоб довго страждати від невдалих стосунків. У цього веселуна завжди багато шанувальників протилежної статі, готових подарувати йому своє серце. Стрільцю більше подобається бути одному, ніж в парі. Тому, коли відносини добігають кінця, він з радістю вирушає на зустріч новим пригодам. Стосунки для нього, як баласт. Стрілець швидко втомлюється від побуту, умовностей і заборон.

Овен просто не зможе спокійно жити з тим, хто на його думку його вже зрадив

Водолій

Водолій не буде довго переживати через "відхід" партнера. Швидше за все, вже на другий день він буде привітно спілкуватися зі своїм новим залицяльником. Представник цього знаку Зодіаку вважає, що в житті треба рухатися тільки вперед. Так він і робить. Водолій не стане навіть просити свого колишнього повернутися, він віддасть перевагу просто залишитися друзями.

Овен

Щоб повернутися до колишнього коханого, необхідно залишити всі образи позаду. Овен не зможе цього зробити. Спочатку він може спробувати мляво поборотися за свого колишнього обранця, але на довго його не вистачить. Образи дадуть знати про себе і Овен просто не зможе спокійно жити з тим, хто на його думку його вже зрадив. Та й навіщо йому витрачати час на возз'єднання, якщо навколо повно інших апетитних об'єктів?

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