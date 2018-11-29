Названо ідеально партнера для сну у жінок

З ким більш комфортно спати жінкам? / SCHILLER

Науковці вирішили перевірити, з ким жінкам варто спати, щоб їхній сон був міцним і здоровим. І найкраще на сон впливає не кохана людина

Згідно з дослідженням, сон поряд з псом завжди більш спокійний і міцний, якщо порівнювати з людиною.

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Вчені з коледжу Канізіуса (Баффало, США) провели опитування серед жінок. Їх метою було визначення якості сну. В онлайн-опитуванні взяли участь 962 жінки зі США. Було встановлено, що 55% опитаних мали багаторазовий досвід сну з собакою, 31% – з кішкою, 57% – з людиною.

Жінкам найкраще спати з собаками / The Happy Puppy Site

Оцінивши відповідь про якість сну, дослідники встановили, що найкраще жінки відчувають себе поряд з собакою. Їх сон стає міцнішим, вони засинають та прокидаються раніше. Вчені вважають, що це пов'язано з почуттям комфорту та безпеки, яке вселяють собаки. На другому місці – сон з людиною, а на третьому – з котом.

З недоліків нічного сусідства з тваринами власники вказали шерсть та запах вихованців у ліжку.

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