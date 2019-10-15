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Названа проста дієта для зміцнення кісток і суглобів
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Усім нам, так чи інакше, необхідне регулярне зміцнення кісток і суглобів. Можна виділити кілька здорових звичок, які допоможуть захистити суглоби та кістки і поліпшити їх стан.
Експерти поділилися двома варіантами спеціальної дієти, яка стала останнім часом дуже популярною. Вона призначена саме для зміцнення кісток і суглобів.
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Очищальна дієта
Перш ніж зміцнювати свій організм, дуже важливо очистити його від токсинів, які скупчилися в тому числі і в хрящових тканинах. Сніданок: за пів години до сніданку випийте склянку теплої води з лимонним соком. Після можна з'їсти:
- Фруктовий салат (15 виноградин і два шматочки ананасу)
- Зелений чай
- 1 стакан персикового соку
- 1 стакан мигдального молока
- 1 чашку вівсяних пластівців зі шматочками зеленого яблука
Обід і вечеря. На обід і на вечерю слід їсти більше овочів і фруктів. При цьому, треба максимально скоротити споживання білків і вуглеводів. Найкращими стравами є:
- Броколі на пару
- Морква з цілозерновим рисом або кукурудзяними зернами
- Баклажани (запечені або приготовані на грилі)
- Сендвіч з помідором, авокадо і цибулею
- Буряковий сік з яблуком і омлет з часником
Відновлювальний дієта
Сніданок: як прокинетеся, випийте одну столову ложку оливкової олії з декількома краплями свіжого лимонного соку. Через пів години після цього можна з'їсти: 1 стакан тропічного коктейлю, приготованого з використанням мигдалевого молока, ананаса і банана, 2 скибочки цільнозернового хліба з 2 столовими ложками мигдалевої олії.
- Можете вибрати для себе два або три варіанти з:
- Відварна сочевиця з коричневим рисом і насінням соняшнику
- Тріска, запечена з помідорами (або приготована на грилі)
- Салат з тунця і нуту
- Морквяний суп
- Запечене курча
- Помідори, фаршировані пастою зі скумбрії і курячого яйця
- Лосось з лимонним соком (приготовлений на грилі)
- Гриби з часником (часниковим соусом)
- Сендвіч з сардинами, пісним сиром, авокадо і морквою
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