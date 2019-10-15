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Названа проста дієта для зміцнення кісток і суглобів

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Як зміцнити кістки - фото 1
Як зміцнити кістки / health

Усім нам, так чи інакше, необхідне регулярне зміцнення кісток і суглобів. Можна виділити кілька здорових звичок, які допоможуть захистити суглоби та кістки і поліпшити їх стан.

Експерти поділилися двома варіантами спеціальної дієти, яка стала останнім часом дуже популярною. Вона призначена саме для зміцнення кісток і суглобів.

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Очищальна дієта

Перш ніж зміцнювати свій організм, дуже важливо очистити його від токсинів, які скупчилися в тому числі і в хрящових тканинах. Сніданок: за пів години до сніданку випийте склянку теплої води з лимонним соком. Після можна з'їсти:

  • Фруктовий салат (15 виноградин і два шматочки ананасу)
  • Зелений чай
  • 1 стакан персикового соку
  • 1 стакан мигдального молока
  • 1 чашку вівсяних пластівців зі шматочками зеленого яблука

Обід і вечеря. На обід і на вечерю слід їсти більше овочів і фруктів. При цьому, треба максимально скоротити споживання білків і вуглеводів. Найкращими стравами є:

  • Броколі на пару
  • Морква з цілозерновим рисом або кукурудзяними зернами
  • Баклажани (запечені або приготовані на грилі)
  • Сендвіч з помідором, авокадо і цибулею
  • Буряковий сік з яблуком і омлет з часником
Названа проста дієта для зміцнення кісток і суглобів - фото 361708

Відновлювальний дієта

Сніданок: як прокинетеся, випийте одну столову ложку оливкової олії з декількома краплями свіжого лимонного соку. Через пів години після цього можна з'їсти: 1 стакан тропічного коктейлю, приготованого з використанням мигдалевого молока, ананаса і банана, 2 скибочки цільнозернового хліба з 2 столовими ложками мигдалевої олії.

  • Можете вибрати для себе два або три варіанти з:
  • Відварна сочевиця з коричневим рисом і насінням соняшнику
  • Тріска, запечена з помідорами (або приготована на грилі)
  • Салат з тунця і нуту
  • Морквяний суп
  • Запечене курча
  • Помідори, фаршировані пастою зі скумбрії і курячого яйця
  • Лосось з лимонним соком (приготовлений на грилі)
  • Гриби з часником (часниковим соусом)
  • Сендвіч з сардинами, пісним сиром, авокадо і морквою
Названа проста дієта для зміцнення кісток і суглобів - фото 361707

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Джерело: health
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