Названо гурт, який найуспішніше гастролює у світі

Названа музична група, яка найбільш успішно гастролює у світі. Нею визнали американську рок-групу Metallicа.

За даними дослідження Pollstar, колектив заробив рекордну суму від продажу квитків на гастрольні концерти. Тільки з квитків музиканти Metallicа мають 1,4 мільярда доларів з 1982 року. Менші показники у не менш популярних Guns N 'Roses і AC/DC.

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На свої концерти група продала 22,1 мільйона квитків. Наразі колектив проводить турне WorldWired, на яке було продано 4,1 мільйона квитків вартістю 430 мільйонів доларів. Metallica відіграла свої концерти у 48 країнах на всіх семи континентах, включаючи Антарктику. На думку барабанщика колективу Ларса Ульріха, такий успіх їм принесла висока якість музики.

Metallica – американська метал-група, створена в 1981 році. Metallica зробила великий вплив на розвиток метала і входить в "велику четвірку треш-металу". Альбоми Metallica були продані в цілому в кількості більше 110 мільйонів екземплярів по всьому світу!

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