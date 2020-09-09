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Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19

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Головний колір 2021 - фото 1
Головний колір 2021 / dezeen

Оголошено головний колір 2021 року за версією нідерландського преміального бренду лакофарбових покриттів Dulux. Він універсальний і відображає силу природи. Українською назва цього відтінку перекладається, як "хоробра земля".

Так, кольором наступного року став землисто-бежевий відтінок – Brave Ground ("хоробра земля"). Представники компанії відзначили, що цей універсальний колір відображає силу природи.

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Dulux рекомендує колір року сміливо використовувати в будь-якому інтер'єрі. Він створить атмосферу усамітнення. На вибір Brave Ground вплинула пандемія COVID-19.

"В результаті глобальної пандемії пріоритети людей щодо місця проживання істотно змінилися, також як й умови життя та роботи. Колір Brave Ground, що входить в палітру ColourFutures 2021, дасть людям можливість створювати простори, де вони зможуть розслабитися і перезарядитися", – підкреслила креативний директор Dulux UK Маріанна Шіллінгфорд.

Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19 - фото 424462

Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19 - фото 424463

Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19 - фото 424464

Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19 - фото 424465

Названо головний колір 2021 року, на вибір якого повпливала пандемія COVID-19 - фото 424466

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Джерело: dezeen
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