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Ці яскраві кольори будуть на піку популярності восени 2020

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Кольори осені 2020 - фото 1
Кольори осені 2020 / pantone

Експерти проаналізували останні тенденції моди і вирішили розповісти, які ж відтінки стали найбільш модними цієї осені.

Стиглий банан

Перший відтінок з нашого модного списку можна сміливо назвати смачним. Тільки погляньте на нього, хіба він не виправдовує свою солодку і приємну назву? Колір стиглий банан не тільки виглядає дуже привабливо, тепло і радісно, ​​але і прекрасно вписується в будь-який стиль.

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Ці яскраві кольори будуть на піку популярності восени 2020 - фото 424194

Неоновий салатовий

Любите виділятися? Тоді цей колір точно вам підійде. Відтінок, який так полюбили світові селебріті, від Біллі Айліш до Ріанни, можна використовувати як основний, або ж додавати до луку як яскравий акцент.

Ці яскраві кольори будуть на піку популярності восени 2020 - фото 424195

Марсала

Колір марсала, або винний дуже популярний відтінок в осінню пору року. Цей колір унікальний тим, що виглядає дуже яскравим і помітним, залишаючись при цьому доволі скромним і темним.

Ці яскраві кольори будуть на піку популярності восени 2020 - фото 424196

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Джерело: fashion-journal
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