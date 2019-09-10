Названо головний колір 2020 року

Головний колір 2020 року / Кадр з відео

Преміальний бренд лакофарбових покриттів Dulux оголосив колір 2020 року. Його презентацію опублікували на YouTube.

"Представляємо колір 2020 року версії Dulux: пастельний зелений, навіяний ранковим небом, – "Мирний Світанок" (Tranquil Dawn)", – йдеться в описі до ролика.

І ще: Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото

На сайті Dulux повідомляється, що цей універсальний відтінок можна використовувати в інтер'єрі простору для відпочинку, а також для "творчості і пошуку сенсу".

Читайте також: Жах дизайнерів: будинки, які викликають чимало питань (фото)