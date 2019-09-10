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Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото

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Геніальні речі, які не пригодяться у житті - фото 1
Геніальні речі, які не пригодяться у житті / unnecessaryinventions.com

Дизайнер створює різноманітні допоміжні речі, які насправді навряд чи коли-небудь стануть у пригоді. Готові побачити непотрібні винаходи, про які ви навіть не могли подумати?

Знайомтесь, Метт Бенедетто – доволі креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи". Команда людей реально працює над партіями допоміжних речей, які мають розв'язувати проблеми, яких насправді не існує.

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Готові оцінити свіжу партію витворів, які змусять поставити під сумніви власне життя та викликають змішані емоції.

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Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353899

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Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353901

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353902

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353903

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353904

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353905

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353906

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353907

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353908

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353909

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353910

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353911

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353912

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353913

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353914

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353916

Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото - фото 353915

Джерело фото: unnecessaryinventions.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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