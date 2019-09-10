Дивні винаходи для полегшення життя, які нікому не потрібні: фото

Геніальні речі, які не пригодяться у житті / unnecessaryinventions.com

Дизайнер створює різноманітні допоміжні речі, які насправді навряд чи коли-небудь стануть у пригоді. Готові побачити непотрібні винаходи, про які ви навіть не могли подумати?

Знайомтесь, Метт Бенедетто – доволі креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи". Команда людей реально працює над партіями допоміжних речей, які мають розв'язувати проблеми, яких насправді не існує.

І ще: Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами

Готові оцінити свіжу партію витворів, які змусять поставити під сумніви власне життя та викликають змішані емоції.

Джерело фото: unnecessaryinventions.com

Читайте також: Ця прикраса робить обличчя невидимим для системи розпізнавання (фото)