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Названо фільм з найбільшою кількістю матів
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Ви коли-небудь замислювалися про те, які фільми заповнені найбільшою кількістю лайливих слів? Чи який актор найбільше проклинає на великому екрані? Вас можуть здивувати результати нового дослідження понад 3500 сценаріїв фільмів.
Стрічка Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-стріт" очолила рейтинг англомовних фільмів з найбільшою кількістю лайливих слів. Так, у фільмі з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, який вийшов у 2013 році, нарахували 715 лайок.
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На другому місці опинилася стрічка "Неограновані коштовності" братів Сефді з Адамом Сендлером. У кримінальній драмі 2019 року знайшли 646 лайливих слів. На третьому рядку з 606 матами виявився ще один фільм Скорсезе "Казино", випущений у 1995 році, з Робертом Де Ніро в головній ролі.
У ТОП-10 також увійшли стрічки "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь" (509 матів), "Лють" (489 лайок), "Голос вулиць" (468 лайливих слів), "Криваве літо Сема" (467 лайок), "Не ковтати" (432 лайки), "Скажені пси" (418 лайок) і анімаційна стрічка "Бівіс і Батт-Хед обробляють Америку", в якій нарахували 414 лайок.
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