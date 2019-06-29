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Названа дієта, яка не завжди працює

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Якщо людина не висипається, вона не може швидко схуднути - фото 1
Якщо людина не висипається, вона не може швидко схуднути / Yakaboo

Медики заявили, що низьковуглеводні дієти не завжди ефективні, у багатьох випадках вони можуть просто не працювати.

Причиною є деякі чинники, що заважають навіть найздоровішому раціону.

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При системі харчування з мінімальною кількістю вуглеводів слід знайти заміну втрати частини необхідних поживних речовин. Треба включити в раціон рибу, м'ясо, яйця і овочі. Спеціальне печиво, відзначають лікарі, для цього не підійде.

До того ж, якщо людина не висипається, вона не може швидко схуднути. Відсутність можливості повноцінного відпочинку викликає ризик ожиріння і цукрового діабету. Спати слід 7-9 годин, лягати і прокидатися рекомендують в один і той самий час. При низьковуглеводній дієті потрібно контролювати стан здоров'я. Постійні стреси можуть порушити гормональний баланс, а це в цілому негативно позначиться на процесі схуднення.

Низьковуглеводні дієти не завжди ефективні - фото 337196
Низьковуглеводні дієти не завжди ефективні

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Джерело: self.com
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