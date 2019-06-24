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Названо 10 найкращих гастротурів світу

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Найкращі гастротури світу - фото 1
Найкращі гастротури світу / pexels

Авторитетний туристичний сайт TripAdvisor назвав 10 найцікавіших гастротурів у різних країнах світу, які слід спробувати мандрівникові. Дізнайся, куди варто поїхати, щоб влаштувати свято для шлунку.

Список був опублікований в рамках свіжих добірок Travelers 'Choice Awards, які складаються на основі алгоритму, що розглядає відгуки і рейтинги туристів і мандрівників за 12-місячний період.

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Згідно зі списком 2019 року, найкращим гастродосвідом став тур у китайському місті Сіань, під час якого мандрівник їздить на тук-туку і відвідує понад п'ять точок харчування, де може спробувати необмежену кількість страв. На другому місці – також тур на тук-туку по Пекіну, а на третьому – вуличний гастрономічний тур у Ханої.

Названо 10 найкращих гастротурів світу - фото 336177

ТОП-10 гастротурів світу на думку Trip Advisor

  1. Вечірній гастрономічний тур на тук-туку по місту Сіань (Китай);
  2. Гастро- та пивний тур на тук-туку по Пекіну (Китай);
  3. Гастрономічний тур по Ханой-стріт з справжнім гурманом (В'єтнам);
  4. Гастрофестиваль Китайського кварталу і Маленької Італії (Нью-Йорк);
  5. Фуд-тур по центру міста Пуерто-Вальярта (Мексика);
  6. Піший гастротур по району Йордан в Амстердамі (Нідерланди);
  7. Гастротур Старий Сан-Хуан (Пуерто-Ріко);
  8. Нічний пішохідний тур по Мадриду (Іспанія);
  9. Фуд-тур Смак Південного Берега (Маямі, Флорида);
  10. Гастротур Смак Тестаччо (Рим, Італія).

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Джерело: tripadvisor
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