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Названий вид кави, корисний для здоров'я

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Кава - фото 1
Кава / hyser

Вченим вдалося з'ясувати, що кава без кофеїну має купу корисних властивостей. Яких саме?

Багато хто ставиться до цього напою вельми скептично, а даремно: адже в ньому відсутній кофеїн, який може надати неоднозначного впливу на нервову систему.

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Якщо звичайну каву багато людей п'ють лише для того, щоб відчути приплив бадьорості, то її можна спокійно замінити на купу інших напоїв: японський матчу, мате, зелений чай або навіть на гарячий шоколад.

Однак багато хто любить каву за те, що вона здатна надати профілактику багатьох захворювань. Наприклад, доведено, що кава істотно знижує ризик розвитку цукрового діабету, однак здатна зробити частішим серцебиття.

Тому, якщо ви любите каву, то вам варто звернути увагу на варіант, який не містить в складі кофеїн. Також така кава захистить від хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Названий вид кави, корисний для здоров'я - фото 441576

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Джерело: hyser
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