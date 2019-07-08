Названий спосіб запобігання сонячним опікам

Дерматолог з Університету Альберти (Канада) Роберт Гніацкі розповів про те, як запобігти і правильно лікувати сонячні опіки.

Лікар попередив, що лікування опіків лимоном, рослинними оліями і молочними продуктами є неефективним і небезпечним для здоров'я.

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Відзначається, що при опіку слід першочергово охолодити місце змоченою тканиною, а потім нанести крем без ароматизаторів. Краще за все, на думку канадського експерта, допомагає крем з гідрокортизоном. Він радить разом з ним прийняти ібупрофен і пити більше води.

Гніацкі підкреслив небезпеку погіршення дитячих опіків, оскільки вони сильно шкодять шкірі і можуть привести до розвитку раку через 20-30 років. Лікар також порадив знизити споживання моркви, петрушки і селери перед виходом на сонце, оскільки вони збільшують чутливість до сонячних променів.

Засмагати треба вкрай обережно

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