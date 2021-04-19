Названий смачний фрукт, який сприяє схудненню

Коли справа доходить до схуднення, банани не здаються найкращим вибором. Але це омана. Насправді багато дієтологів говорять, що банани можуть допомогти швидко скинути вагу.

Банани допоможуть довше відчувати ситість, що може привести до втрати ваги, якщо ви уникаєте переїдання. Банани повні розчинної клітковини, пектину і резистентного крохмалю, які знижують апетит і підсилюють відчуття ситості, пише mixfacts.

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Банани покращують чутливість до інсуліну, що допомагає організму ефективніше переробляти глюкозу, тим самим знижуючи вагу. Вони – чудове джерело резистентного крохмалю, який позитивно впливає на резистентність до інсуліну. Ваші тренування можуть бути більш ефективними завдяки меншій кількості м'язових судом.

Тренування важливі для нарощування м'язової маси, а м'язи тісно пов'язані зі швидшим метаболізмом, який згодом сприяє зниженню ваги. Банани можуть допомогти зберегти ваші м'язи здоровими і безпечними, а також дати вам заряд енергії, необхідний для тренування.

Банан середнього розміру містить близько 100 калорій і 3 грами клітковини. Банани багаті клітковиною, яка допомагає зберігати ситість і стабілізувати рівень цукру в крові, що робить їх чудовою їжею для схуднення.

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