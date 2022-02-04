Названий сік, здатний знизити тиск та покращити здоров'я

Вчені провели експеримент, який відкрив нові властивості всім відомого напою. Йдеться про звичайний томатний сік.

Дослідження показали, що чашка томатного соку на день може знизити кров'яний тиск і рівень холестерину, тим самим скорочуючи ризик серцево-судинних захворювань, повідомляє fermaualberta.

Це цікаво: Лиш єдиний продукт допоможе позбутися жиру на животі

Більшість добровольців завдяки томатному соку значно покращили стан здоров'я. Стрибки тиску їх турбували набагато менше, ніж раніше. Більш того, рівень їхнього звичайного тиску перманентно знизився в середньому на 3 відсотки.

Однак, щоб досягти схожого ефекту, слід бути уважним: випробувані пили виключно несолоний томатний сік. Якщо напій підсолювати, можна, навпаки, поповнити число гіпертоніків. Такий ефект, за словами вчених, виходить через високий вміст у соку натрію.

Названий сік, здатний знизити тиск та покращити здоров'я

І ще: Ця олія прискорює ріст волосся на 40%