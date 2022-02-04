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Лиш єдиний продукт допоможе позбутися жиру на животі

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Живіт - фото 1
Живіт / sport24

Імбир налагоджує травлення, виводить токсини та сприяє схудненню. Чи правда, що імбир здатний спалювати жир в організмі?

Вісцеральний жир обволікає внутрішні органи: печінку, підшлункову залозу, кишківник та нирки та на відміну від підшкірного підвищує ризик розвитку серцевих захворювань, діабету другого типу, інсульту та підвищує "поганий" холестерин, пише fermer.

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Згідно з дослідженнями існує дешевий продукт, який здатний зменшити цей небезпечний жир на животі – це імбир. Дослідження показало, що порошок імбиру може зменшити вісцеральний жир. Спочатку це дослідження було спрямовано на вивчення того, чи можуть добавки з імбиром перешкоджати ожирінню.

Застосування імбиру в раціоні діє на процеси метаболізму м'яко, але неухильно: активізуються обмінні процеси, метаболізм налагоджується і надмірні відкладення на боках, животі і стегнах поступово тануть.

Лиш єдиний продукт допоможе позбутися жиру на животі- фото 495254
Лиш єдиний продукт допоможе позбутися жиру на животі

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