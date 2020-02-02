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Названий сік, який допоможе вилікувати застуду

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Соки - фото 1
Соки / venskayadacha

Єгипетські медики перерахували найкращі соки для полегшення симптомів застуди.

Одним з варіантів є поєднання апельсинового напою з імбиром.

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Фахівці відзначають, що імбир є одним з важливих компонентів, які працюють для зміцнення імунної системи, і при його додаванні в апельсиновий сік, багатий вітаміном С, він стає активним борцем з симптомами простудних захворювань, що є при цьому і профілактичним заходом.

Посилити захисні сили організму допоможе і суміш з різних фруктових напоїв з білим медом. Вважається, що він корисний і для щитовидної залози, травної системи, добре впливаючи на шкіру, зір і стан порожнини рота. В азіатській медицині використовується для лікування пневмонії і бронхітів. У цьому ж списку найкращих рекомендацій з боротьби із застудою ананасовий сік з додаванням часточок цитрусових і м'яти, що в комплексі забезпечить потужний захист організму.

Названий сік, який допоможе вилікувати застуду - фото 383616

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Джерело: venskayadacha
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