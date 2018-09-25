Названий ще один мінус високого зросту

Фахівці з'ясували, що високий зріст може бути одним з факторів ризику варикозного розширення вен.

У дослідженні вчені проаналізували генетичні дані більше 400 тисяч людей.

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Вченим вдалося встановити 30 генів, пов'язаних з розвитком варикозного розширення вен і тромбозу глибоких вен. Також вдалося встановити взаємозв'язок між високим зростом і підвищеним ризиком варикозу. Варикоз вважається достатньо поширеним паталогическим процесом, під час якого відбувається зміна вен.

Причина розвитку варикозного розширення вен в повній мірі незрозуміла, а лікування зводиться до хірургічного втручання. Медики сподіваються, що більш детальне вивчення варикозу і його причин допоможе створити нові методи лікування.

Серед відомих факторів ризику розвитку варикозу: вагітність, похилий вік, зайва вага, куріння, прийом гормональних препаратів, сидячий спосіб життя і спадкова схильність. Крім того, вчені помітили, що тромбоз (утворенням тромбів в глибоких венах) часто проявляється у людей, які раніше страждали від варикозу.

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