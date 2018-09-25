Цей осінній напій швидко усуне складки на животі

Дієтологи підказали, як прибрати живіт за тиждень.

Пецепт смачного і корисного напою, який допоможе швидше знизити вагу. Результат буде відчутний вже через тиждень.

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Продукти:

1 стебло селери

1 середній огірок

нарізана петрушка

3 шматки свіжого ананаса

Спосіб приготування:

Добре промийте овочі. Очистіть від шкірки ананас. Всі інгредієнти покладіть в блендер і подрібніть до однорідної маси.

У напій можна додавати сіль, перець і інші приправи. Ананасово-овочевий коктейль потрібно випити протягом 15 хвилин після приготування, щоб він не втратив всі свої корисні властивості.

Дієтологи підказали, як прибрати живіт за тиждень

Найкраще його випивати вранці і на голодний шлунок. Результат буде відчутний вже через тиждень, якщо вживання напою поєднати з заняттями спортом і правильним харчуванням.

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