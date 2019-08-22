Названий продукт, що допомагає позбутися жиру на животі

У британському науковому журналі Nutrition опублікували результати досліджень, які показали наступне: схуднути допоможе звичайна фісташка.

Цей горіх допоміг людям, що страждають від ожиріння, знизити калорійність денного раціону на 20%.

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А це як раз те, що треба, щоб почати худнути саме в районі живота. Все, що було потрібно від пацієнтів – це перекушувати фісташками замість звичних десертів. Так, за пів року їм вдалося схуднути в талії на 0,7 дюйма, що еквівалентно одному розміру. Це чудовий результат. Фісташка багата ненасиченими жирами, розчинною клітковиною і білком, що робить її цінним продуктом для зниження ваги.

Переваги фісташок

Фісташки підтримують здоровий рівень холестерину і баланс ліпідів в крові. Невелика порція продукту щодня знижує рівень ліпідів в крові на 9%, а велика – до 12% . Це знижує артеріальний тиск і стресові реакції сосудів. Включення фісташок в раціон 1 раз на тиждень на 24% знижує ризик розвитку респіраторних захворювань, а щоденне – на 39%.

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