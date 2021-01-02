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Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин

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Чай - фото 1
Чай / shkolazhizni

Вчені назвали популярний напій, який прискорює обмін речовин, покращує пам'ять, сприяє втраті ваги і має безліч властивостей, що збільшують тривалість життя.

У звичайному чаї містяться таніни – поліфенольні сполуки, які роблять цей популярний напій і вино гіркими на смак. Вони можуть перешкодити засвоєнню заліза.

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Ще одна проблема – наявність токсинів в чайному листі. Вона є у всіх рослинних продуктів в умовах сучасної екології. Дослідники уточнюють, що в результаті тестування 30 видів чаю в кожному з них було виявлено свинець. При цьому рівень алюмінію був вище за рекомендовану норму на 20%. Щоденний вплив токсинів може викликати пошкодження печінки.

Вчені також виявили високий рівень фтору. На їхню думку, він сприяє прискореному пошкодженню зубів, кісток і суглобів. Ще однією проблемою при зловживанні чаєм назвали занепокоєння. А також проблеми зі сном і головні болі. Вся шкода пов'язана з кофеїном, що міститься в чайному листі. Зрозуміло, його рівень набагато менший ніж в каві: від 20 до 60 мг в чашці. Однак при постійному вживанні може спостерігатися печія.

Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин - фото 441656

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Джерело: shkolazhizni
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