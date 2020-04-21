Названий побічний ефект дезінфекційних засобів

Попри загальнодоступність дезінфекційних засобів для рук, краще за все не лінуватися і підтримувати гігієну рук більш традиційним способом. Чому? Читайте нижче.

Дезінфекція рук – дія для зменшення до безпечного рівня або повного знищення на шкірі рук патогенних мікроорганізмів і їх токсинів. З цим завданням чудово справляються шкірні антисептики.

І ще: Що не можна їсти натщесерце

Плюси спиртових антисептиків:

для обробки не потрібні умивальник і вода;

швидкість (30 секунд на відміну від миття 2 хвилини);

не поширюються мікроорганізми на навколишні предмети у вигляді бризок;

рідше викликають подразнення і сухість шкіри, ніж мило;

у спиртових видів немає ефекту липкості як у гелів;

висока здатність до знищення патогенної мікрофлори;

не шкодять хорошій флорі;

не роблять системного антибактеріального ефекту, а, отже, здоров'я не погіршують;

зручні невеликі упаковки дозволяють завжди носити їх в сумці з собою.

Мінуси спиртових антисептиків:

знімають зі шкіри верхній жировий шар, що погано впливає на захисні функції епідермісу;

все-таки іноді можуть викликати алергії, але ризик значно поступається користь;

занадто часте використання призводить до розвитку полірезистентності.

Антисептик

І ще: Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині