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Названий побічний ефект дезінфекційних засобів

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Дезінфекція - фото 1
Дезінфекція / pink

Попри загальнодоступність дезінфекційних засобів для рук, краще за все не лінуватися і підтримувати гігієну рук більш традиційним способом. Чому? Читайте нижче.

Дезінфекція рук – дія для зменшення до безпечного рівня або повного знищення на шкірі рук патогенних мікроорганізмів і їх токсинів. З цим завданням чудово справляються шкірні антисептики.

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Плюси спиртових антисептиків:

  • для обробки не потрібні умивальник і вода;
  • швидкість (30 секунд на відміну від миття 2 хвилини);
  • не поширюються мікроорганізми на навколишні предмети у вигляді бризок;
  • рідше викликають подразнення і сухість шкіри, ніж мило;
  • у спиртових видів немає ефекту липкості як у гелів;
  • висока здатність до знищення патогенної мікрофлори;
  • не шкодять хорошій флорі;
  • не роблять системного антибактеріального ефекту, а, отже, здоров'я не погіршують;
  • зручні невеликі упаковки дозволяють завжди носити їх в сумці з собою.

Мінуси спиртових антисептиків:

  • знімають зі шкіри верхній жировий шар, що погано впливає на захисні функції епідермісу;
  • все-таки іноді можуть викликати алергії, але ризик значно поступається користь;
  • занадто часте використання призводить до розвитку полірезистентності.
Антисептик - фото 399370
Антисептик

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Джерело: pink
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