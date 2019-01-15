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Названий перевірений засіб від нежитю
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Корисні вітаміни та мінерали, які містяться у топінамбурі.
При цукровому діабеті або для його профілактики рекомендують з'їдати тричі на день по два свіжих або відварених топінамбура і бажано за 10 хвилин до їжі. Використовують і листя топінамбура: їх миють, подрібнюють і поливають рослинною олією. Ось такий незвичайний салат!
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При хворобах суглобів і тканин. Зварені бульби земляної груші прикладають до суглобів при подагрі і артриті. Подрібнене листя топінамбура додають в лікувальні ванни, які корисні при травмах опорно-рухового апарату, відкладеннях солей, остеохондрозі.
Від нежитю. Сік з топінамбура використовують для боротьби з цією неприємною недугою. По 5 крапель 3 рази на день – і незабаром буде легше дихати.
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