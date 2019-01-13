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5 продуктів, які можуть викликати неабиякий дискомфорт

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Ці продукти викликають здуття - фото 1
Ці продукти викликають здуття / urbanremedy

Виявляється, навіть дотримуючись правильного харчування, можна постраждати від здуття живота. Експерти в області дієтології перерахували типи продуктів, через які виникає ця проблема.

Перший тип продуктів: жирні та смажені. Для перетравлення такої їжі організму доведеться витратити багато часу, і, скоріше за все, цей період буде супроводжуватися здуттям живота. Якщо замість однієї котлети з'їсти, наприклад, три, здуття буде практично гарантованим.

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Не зловживайте смаженим і жирним - фото 300794
Не зловживайте смаженим і жирним / applebees

Другий тип продуктів: стимулюючі газоутворення. Капуста, бобові, цибуля, перець, пророщені насіння – все це чудові продукти з точки зору вмісту цінних для здоров'я нутрієнтів. Однак вони ж викликають газоутворення в кишківнику та відчуття роздутості. Слід враховувати це, плануючи справи на день і вибираючи їжу протягом доби.

Третій тип продуктів: молочні. У молочних продуктах міститься цукор лактоза, і далеко не всі здатні перетравити його лактозу. Багато любителів молока з подивом виявляють, що з віком їх організм перестає "дружити" з цим продуктом. У будь-якому випадку вживати "молочку" потрібно строго помірно, інакше здуття живота не уникнути.

Молоковмісні продукти теж можуть викликати дискомфорт - фото 300795
Молоковмісні продукти теж можуть викликати дискомфорт / delish

Четвертий тип продуктів: крохмалисті. Картопля, кукурудза, біле борошно містять багато крохмалю, через що часто виникає здуття живота. Людям, які постійно стикаються з неприємним явищем здуття, експерти в першу чергу рекомендують відмовитися на час від будь-якої випічки та білого хліба. Якщо здуття не повториться, значить, справа у них – ці продукти провокують його особливо часто.

П'ятий тип продуктів: з високим рівнем натрію. Джерелом натрію є сіль, яка крім традиційних солінь міститься у консервах, магазинних соусах і напівфабрикатах. Натрій сильно затримує воду – звідси набряки і відчуття роздутості.

Надлишок натрію не лише провокує набряки - фото 300796
Надлишок натрію не лише провокує набряки / sydneycafes

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Джерело: Medikforum
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