На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названий перевірений спосіб швидко зняти стрес
-
- 30
Коли ми піддаємося впливу негативних фізичних і моральних чинників, ми відчуваємо почуття втоми і стрес. Добре, що існують прості та ефективні способи впоратися з цим.
Подивитися кумедне відео. Коротке смішне або навіть дурне відео може класно перезарядити мозок і пом'якшити стрес. Також гумор допомагає підвищити продуктивність. Дослідження показують, що люди, які під час роботи періодично відволікаються на кумедні відеоролики і дають собі відпочити, справляються зі складними завданнями швидше.
І ще: Три типи фото, які говорять про низьку самооцінку
Випити зеленого чаю. Амінокислота, що міститься в зеленому чаї, зменшує стрес-реакцію організму. Зелений чай діє на нервову систему заспокійливо.
Вдихнути запах апельсина. У 2012 році бразильські дослідники виявили, що запах апельсина може істотно знизити рівень стресу. Щоб зняти нервову напругу, нанесіть на шкіру ефірну олію апельсина або ж просто розріжте свіжий апельсин навпіл і насолодитеся його ароматом.
Вдарити м'ячем об підлогу. Будь-які рухи, що повторюються, такі як ходьба, биття м'ячем об підлогу або об стіни, в'язання, малювання або їзда на велосипеді, допомагають розслабитися. Постійні повторення дій змушують мозок зосередитися тільки на цьому занятті і позбутися тривожних думок і турбот.
Прогулятися на сонці. Люди, які регулярно гуляють при сонячній погоді і працюють при яскравому сонячному освітленні, рідше піддаються стресу і іншим психічним розладам.
Розв'язати головоломку. Сконцентрованість на розумовій задачі, наприклад, на розв'язанні кросворду, головоломки судоку або збиранні пазлів – чудовий спосіб відпочити і впоратися зі стресом.
Читайте також: Як запах коханої людини впливає на сон
-
22:38TVORCHI стали головним відкриттям 2 півфіналу відбору на Євробачення 2020
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
21:47Названі нові небезпечні програми для Android: повний список
-
21:21Гучне повернення KHAYAT на Нацвідбір Євробачення: відео ефектного виступу
-
21:21Наречена Зінченка Влада Седан зізналася, що знайшла нове кохання
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0016 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
20:32Запальні сестри FO SHO підкорили сцену відбору на Євробачення 2020: відео
-
20:19Віра Брежнєва зачарувала стрункою фігурою
-
19:46Названий перевірений спосіб швидко зняти стрес
-
19:15Найвідоміша світська левиця показала гарячі кадри у білизні
-
18:54Вчені розповіли, як довго коронавірус може жити на предметах
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн другий півфінал 15 лютого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Богдан уперше після відставки написав пост у мережі
-
18:00Гороскоп на 16 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Млосна Астаф'єва показала, як треба святкувати День закоханих
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
16:44Це заняття допоможе знизити тиск всього за 15 хвилин
-
16:19Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч
-
15:45УЄФА відсторонив топ-клуб Англії від Ліги чемпіонів
-
15:18Fiat розсекретив свій новий невеликий пікап
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
14:19Ентузіасти розібрали Samsung Galaxy Z Flip: що ховається всередині
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг