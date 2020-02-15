Названий перевірений спосіб швидко зняти стрес

Коли ми піддаємося впливу негативних фізичних і моральних чинників, ми відчуваємо почуття втоми і стрес. Добре, що існують прості та ефективні способи впоратися з цим.

Подивитися кумедне відео. Коротке смішне або навіть дурне відео може класно перезарядити мозок і пом'якшити стрес. Також гумор допомагає підвищити продуктивність. Дослідження показують, що люди, які під час роботи періодично відволікаються на кумедні відеоролики і дають собі відпочити, справляються зі складними завданнями швидше.

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Випити зеленого чаю. Амінокислота, що міститься в зеленому чаї, зменшує стрес-реакцію організму. Зелений чай діє на нервову систему заспокійливо.

Вдихнути запах апельсина. У 2012 році бразильські дослідники виявили, що запах апельсина може істотно знизити рівень стресу. Щоб зняти нервову напругу, нанесіть на шкіру ефірну олію апельсина або ж просто розріжте свіжий апельсин навпіл і насолодитеся його ароматом.

Побороти стрес легко

Вдарити м'ячем об підлогу. Будь-які рухи, що повторюються, такі як ходьба, биття м'ячем об підлогу або об стіни, в'язання, малювання або їзда на велосипеді, допомагають розслабитися. Постійні повторення дій змушують мозок зосередитися тільки на цьому занятті і позбутися тривожних думок і турбот.

Прогулятися на сонці. Люди, які регулярно гуляють при сонячній погоді і працюють при яскравому сонячному освітленні, рідше піддаються стресу і іншим психічним розладам.

Розв'язати головоломку. Сконцентрованість на розумовій задачі, наприклад, на розв'язанні кросворду, головоломки судоку або збиранні пазлів – чудовий спосіб відпочити і впоратися зі стресом.

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